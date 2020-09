OL : Juninho confirme qu'il n'a pas d'offres pour Depay et Aouar

La composition de Rudi Garcia face au MHSC a-t-elle été dictée par le mercato estival ? Memphis Dsepay était en tout cas sur le banc de touche, alors que la presse néerlandaise, contrairement à Jean-Michel Aulas, l'envoyait au FC Barcelone plus tôt dans la journée. Sur Téléfoot, Juninho a réfuté cette hypothèse et assuré, comme son président, qu'il n'avait reçu aucune offre pour Depay et Aouar.

« Les joueurs savent que ça marche comme ça en début de saison, et en janvier. Nous sommes pros. On n'a rien reçu pour Houssem et Memphis. C'est le choix de Rudi aujourd'hui. On a joué vendredi dernier, on joue vendredi prochain. Je ne pense pas qu'on a perdu parce qu'il a fait tourner. Le marché est ouvert. Il n'y a rien pour nos joueurs. On va envie de garder notre effectif, il y aura peut-être des arrivées aussi, on discute par rapport à ça », a-t-il déclaré, avant d'ajouter Moussa Dembélé dans la liste. « On n'a pas reçu de proposition pour Memphis, Houssem ou Moussa Dembélé. »