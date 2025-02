Barça (F) : Mapi Leon sort du silence face aux accusations d’attouchement

C’est l’affaire qui secoue le football féminin en Espagne. Lors du derby de Barcelone entre le Barça et l’Espanyol, la joueuse blaugrana Mapi Leon est accusée d’avoir touché les parties intimes d’une adversaire, Daniela Caracas. Face à ces accusations, Map Leon est sortie du silence pour nier les faits qui lui sont reprochés.

« Déclaration de notre joueuse María Pilar León

Moi, María Pilar León Cebrián, en relation avec ce qui s’est passé dimanche dernier lors du match contre le RCD Espanyol et la controverse générée sur les réseaux sociaux, je me vois dans l’obligation d’exprimer ce qui suit :

- À aucun moment je n’ai violé, ni n’ai eu l’intention de violer, la vie privée de ma collègue Daniela Caracas. Sur les images, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un moment du match où elle me heurte intentionnellement et où je touche sa jambe en lui disant, en réaction à la bousculade : « qu’est-ce qui ne va pas chez toi ». Il n’y a pas de contact avec une zone intime, et encore moins d’intention de le faire, j’insiste, il s’agit d’un simple acte ludique du jeu qui ne mérite pas la diffusion ou l’importance que la nouvelle est en train d’acquérir.

- En aucun cas il ne me viendrait à l’esprit de toucher les parties intimes d’une de mes coéquipières, cela va à l’encontre de mes principes et je ne le ferai jamais.

- Je condamne le harcèlement dont Daniela a apparemment été victime sur les réseaux sociaux, qui n’a rien à voir avec moi, et je lui apporte mon soutien le plus sincère.

Un bruit et une controverse ont été générés autour de mon nom qui ne cherchent qu’à nuire à mon image et à mes principes, en diffusant des nouvelles et des actes manipulés pour d’autres objectifs qui sont évidents dans la semaine où nous nous trouvons. Je suis très contrariée et déçue, et c’est pourquoi je me réserve le droit d’intenter une action en justice contre toute personne qui tenterait de profiter de ce jeu pour me nuire et continuer à me diffamer sur la base de preuves infondées », peut-on lire sur le communiqué.