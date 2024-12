LdC : Bafodé Diakité réagit à la qualification du LOSC

Le LOSC a le sourire ce soir. Au terme de sa victoire sur Sturm Graz (3-2), l’équipe emmenée par Bruno Genesio a validé sa qualification au minimum pour les barrages de la Ligue des Champions, alors même qu’il reste encore deux journées à disputer. Tout n’a pas été simple non plus car après avoir mené de deux buts, les Lillois ont été rejoints au tableau d’affichage par un but juste avant la mi-temps, et un second dès le retour des vestiaires. «Il y a eu un peu de peur quand même parce que prendre un but avant la pause ça fait mal. On s’est dit qu’allait mieux revenir mais on se complique la tâche en encaissant ce 2e but. Ils y croient et pour nous ça devient plus dur», reconnaît Bafodé Diakité au micro de Canal+.

Les remplaçants comme le feu follet Hákon Arnar Haraldsson ont fait la différence et permis aux Dogues de reprendre l’avantage en fin de rencontre. «Nous avons un groupe avec du mental. Les entrants ont montré qu’ils avaient faim. Ils ont montré au coach qu’il fallait compter sur eux» poursuit l’ancien Toulousain après le coup de sifflet final. Il reste désormais deux matchs aux Lillois pour tenter de finir parmi les 8 meilleures équipes européennes dans cette première phase de Ligue des Champions mais la tâche ne sera pas simple avec Liverpool comme prochain rendez-vous. «On va prendre match par match. Il y a Liverpool, c’est la meilleure équipe d’Europe. Si on y arrive tant mieux.» Le défenseur de 23 ans va d’abord savourer la qualification du soir.