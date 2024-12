Ligue des Champions : le LOSC vient à bout de Sturm Graz et verra les 16es de finale !

Bien lancé dans cette Ligue des Champions, le LOSC avait l’occasion ce soir de rejoindre le Stade Brestois dans le top 8. Une victoire ce soir contre le Sturm Graz à Pierre-Mauroy et les hommes de Bruno Genesio pouvaient effectuer un pas décisif vers la qualification, et même immense vers un 8e de finale. L’objectif semblait à la portée des Lillois, malgré l’absence sur blessure de Zhegrova. Le coach français réservait une petite surprise pour le remplacer avec la titularisation en milieu offensif droit de Bakker pour accompagner Cabella dans l’axe et Sahraoui à gauche, et épauler le buteur en forme qu’est Jonathan David.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lille 13 6 +3 4 1 1 10 7 30 Sturm 3 6 -5 1 0 5 4 9

Cette configuration inédite donnait du fil à retordre à une équipe de Graz toujours autant en difficultés dans cette C1 (1 victoire et 4 défaites lors des 5 premières journées). Cabella se signalait une première fois mais se précipitait trop pour croiser sa frappe (5e). L’ancien Montpelliérain était dans tous les bons coups ce début de rencontre, sauf sur ce penalty obtenu par Sahraoui, finalement refusé par la VAR (18e). Le temps fort passait mais pas la domination globale des Dogues. David s’essayait de loin (26e), puis dans une position bien plus avantageuse (30e). Il manquait encore le dernier geste face à un adversaire inoffensif jusque-là.

Haraldsson, l’entrée gagnante

Sahraoui se chargeait de rectifier ça. Servi côté gauche par Alexsandro, le Marocain fixait avant d’envoyer un tir croisé imparable (1-0, 37e). Dans la foulée, Bakker doublait la mise après avoir récupéré le cuir en opportuniste devant la surface (2-0, 45e+2). Le LOSC prenait un break d’avance au meilleur des moments, juste avant la pause mais se rendait coupable de relâchement avant même le retour au vestiaire. Kiteishvili profitait d’un ballon égaré dans la surface pour trouver en force la lucarne d’un Chevalier impuissant (2-1, 45e+3e). Tout était à refaire ou presque pour des Lillois, toujours à la merci d’Autrichiens tenaces.

Le pire était encore à venir puisque dès l’entame de la seconde période, Bouaddi égarait un ballon au milieu et voyait Boving servir Biereth sur un plateau au bout du contre (2-2, 47e). Le LOSC prenait un gros coup de massue et affichait une fébrilité durant le quart d’heure suivant à tel point qu’on a craint l’improbable retournement de situation. Les changements de Genesio cassaient cette mauvaise dynamique et après une tentative de Daivd (61e), Haraldsson frappait d’entrée. Il était non seulement à la récupération sur son premier ballon, puis à la conclusion sur son second (3-2, 81e). L’Islandais se montrait dans tous les bons coups (86e, 89e) et assurait un succès finalement logique même si ce fut chaud jusqu’au bout. Avec cette 6e place, Lille est certain d’atteindre au minimum les 16es de finale.