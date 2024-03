SPL : vainqueur d’Al-Taawon, Al-Ahli consolide sa place sur le podium

Dans le prolongement du succès d’Al-Khaleej et du carton plein d’Al-Ettifaq, la 23e journée de Saudi Pro League mettait aux prises Al-Ahli et Al-Taawon. Après avoir laissé filer des points lors de la journée précédente, Riyad Mahrez et consort souhaitaient reprendre leur marche en avant en championnat.

Classement live SPL # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Ahli 44 22 24 13 5 4 48 24 4 Taawoun 39 22 12 11 6 5 39 27

Longtemps accroché par une vaillante équipe d’Al-Taawon, Al-Ahli parvenait finalement à forcer le verrou adverse dans les dix dernières minutes de la partie grâce à Al-Buraikan (0-1, 82e). Suffisant pour l’emporter et consolider sa place sur le podium tout en reléguant son adversaire du jour 8 unités au classement.