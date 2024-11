La programmation de la 15e journée de Ligue 1

La Ligue 1 avance à grands pas puisque la LFP vient de communiquer le programme TV de la 15e journée de championnat. Il s’agit de la dernière fenêtre avant la trêve hivernale. Ce dernier week-end de foot en 2024 démarrera avec le déplacement de Saint-Etienne à Toulouse (vendre 13 décembre à 20h45 sur DAZN) et s’achèvera par le choc entre le PSG et l’OL au Parc des Princes le dimanche 15 décembre à 20h45 sur les antennes de DAZN.

Entre temps, l’OM aura rendez-vous avec le LOSC au Vélodrome. La rencontre sera diffusée le samedi 14 décembre sur BeIN Sports 1 à 17h. Plus tard dans la soirée, l’AJ Axuerre recevra Lens sur DAZN à 19h et Monaco ira à Reims à 21h, toujours sur DAZN. Le dimanche 15 décembre, Montpellier affrontera Nice (15h sur DAZN) et le multiplex offrira trois matchs en simultanée sur DAZN à 15h (Rennes-Angers, Brest-Nantes et Le Havre-Strasbourg).

Le programme complet de la 15e journée de Ligue 1 :