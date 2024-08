Chelsea et l’Atlético tiennent un accord pour Conor Gallagher

On avance doucement vers un transfert définitif de Conor Gallagher de Chelsea. Dans le viseur de l’Atlético de Madrid depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain se sait courtisé et en profite pour forcer son départ. Il a refusé les deux dernières propositions de prolongation des Bleus, alors qu’il est lié à son club formateur jusqu’en 2025. Autrement dit, il part cet été, ou libre dans un an.

Forcément, le club anglais cherche à récupérer un chèque. D’après les informations de The Telegraph, un accord a été scellé avec les Colchoneros pour un transfert de 40 M€. Les Madrilènes doivent maintenant trouver un terrain d’entente avec celui qui a parfois porté le brassard de capitaine avec Mauricio Pochettino. Au total, Gallagher (24 ans) a disputé 95 rencontres avec Chelsea pour 10 buts et 10 passes décisives.