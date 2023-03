Qualifs CAN 2023 : la Tunisie se qualifie à son tour

En tête de son groupe J, la Tunisie avait cependant vu la Guinée Equatoriale lui passer devant. Mais les Aigles de Carthage ont repris la tête de ce groupe ce mardi soir, avec un succès 1-0 contre la Lybie.

C’est Haythem Jouini qui a inscrit le seul but de la partie, peu après le quart d’heure de jeu. Les Tunisiens auraient pu aggraver cet écart, avec de belles occasions de Jaziri notamment. Mais les trois points et surtout, la qualification pour la prochaine CAN, sont dans la poche…

