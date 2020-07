Real Madrid : Takefusa Kubo n'en démord pas

Recruté par le Real Madrid l’été dernier, mais envoyé en prêt du coté de Majorque, Takefusa Kubo (19 ans) est encore jugé un peu trop tendre pour évoluer au sein de l’équipe première merengue. Sans oublier le quota de joueurs extra-communautaires déjà atteint par la Casa Blanca. Ce qui l’empêche pour le moment d’avoir sa chance. Pas de quoi démoraliser le Japonais.

« Mon rêve a toujours été d'être l'un des meilleurs joueurs, et je n'arrêterai pas de travailler pour y parvenir. J'ai toujours dit que mon objectif était de jouer pour le Real Madrid. Pour cela, je travaille et fais de mon mieux, même si je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis j'aime vraiment pouvoir jouer au football dans l'une des meilleures ligues du monde. Cela se voit, non ? », a-t-il déclaré à France Football.