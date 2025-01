Liga : Valence s’offre la Real Sociedad et n’est plus lanterne rouge

En difficulté cette saison, le Valence CF essaye de relever la tête. Lanterne rouge, le club ché accueillait ce dimanche soir la Real Sociedad (7e) dans l’idée de se relancer dans la course au maintien. Une rencontre qui a finalement bien tourné pour les Murciélagos.

La suite après cette publicité

Bien aidés par un but d’Hugo Duro en première période (26e), ces derniers s’imposent 1-0 et doublent le Real Valladolid. 19e à 4 points du Deportivo Alavés premier non relégable, Valence retrouve des couleurs. De son côté, la Real Sociedad reste septième et manque le coche.