Manchester United cible un ancien du PSG pour remplacer David De Gea

Depuis quelques heures, Manchester United n’a plus de gardien titulaire. Arrivé en fin de contrat, David De Gea n’a pas trouvé d’accord pour prolonger chez les Red Devils, quittant ainsi le club libre après douze ans passés du côté d’Old Trafford. Pour remplacer ce monument, le board mancunien avait alors ciblé André Onana. Arrivé du côté de l’Inter Milan l’été dernier, le gardien camerounais de 27 ans semblait enclin à rejoindre le nord de l’Angleterre et son transfert semblait tout proche d’être bouclé dans la journée de vendredi. Pourtant, d’après les récentes informations qui nous viennent d’outre-Manche, sa venue pourrait s’avérer trop onéreuse pour le club le plus titré d’Angleterre. En effet, les nouvelles exigences du FFP, l’équivalent anglais du DNCG, rendent impossible la venue de l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam, estimé à plus de 70 millions d’euros par les Nerazzurri. Un montant faramineux surtout vu les finances maigres de Manchester United.

Dès lors, il faut trouver de nouvelles alternatives. D’après The Mirror, elles sont deux et s’appellent Kevin Trapp et Justin Bijlow. D’après les informations du tabloïd anglais, l’ancien gardien du PSG et le portier néerlandais plaisent à Erik Ten Hag, désireux d’apporter un gardien doté d’une belle relance. En plus du remplacement de David de Gea, le technicien batave souhaiterait également se séparer de Dean Henderson, la doublure du natif de Madrid. Dès lors, ils se pourraient que Trapp et Bijlow gardent les buts mancuniens lors de la saison qui arrive. Affaire à suivre…

