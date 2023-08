Reims : Arber Zeneli et Valon Berisha cambriolés

Depuis plusieurs décennies, les cambriolages de footballeurs professionnels sont devenus légion. Et ces derniers temps, cette tendance n’est clairement pas en train de s’essouffler comme peut en témoigner Matteo Guendouzi, cambriolé pas plus tard qu’en début de semaine alors qu’il jouait face au Bayer Leverkusen (1-2). Un peu plus tôt dans l’été, Gianluigi Donnarumma et sa compagne avaient été victimes d’un cambriolage encore plus violent.

Ce samedi, Le Parisien nous informe qu’Arber Zeneli et Valon Berisha ont également été cambriolés ce mercredi. Alors qu’ils cohabitent ensemble à Reims, les deux joueurs kosovars en ont été victimes alors qu’ils étaient à Valenciennes pour un match amical. Selon le média, le préjudice total s’éléve à 350 000 euros. Les ravisseurs ont été aperçus par l’un des voisins des deux joueurs, qui leur a couru après, avant qu’ils ne prennent la fuite.