PSG-City : l’analyse de Raynald Denoueix

Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich, le PSG doit cette fois-ci sortir Manchester City. Un adversaire de taille qui aura aussi à cœur de sortir un gros match pour enfin atteindre une finale de Ligue des champions. Pep Guardiola, qui n’a plus joué de finale de C1 depuis son départ du Barça, espère réaliser le coup parfait.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Raynald Denoueix (71 ans) est revenu sur la méthode de Pep Guardiola et a donné son analyse sur la confrontation avec Paris ? « Si ça sera comme contre le Bayern ? City attaque beaucoup dans l’axe. Si l'adversaire joue avec une défense à quatre, et se fait aspirer parce que City ne met pas d’avant-centre, il est mort. Car là, ils vont trouver des passes. Le Bayern a moins de préparation à l’intérieur du jeu. Peut-être aussi parce qu’ils ont normalement Lewandowski, ou Gnabry. Munich cherche des passes plus rapidement, a un côté plus casse-cou. Parfois trop. Comme contre Paris et Mbappé. »