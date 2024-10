Patrice Evra cartonne le projet du PSG !

Patrice Evra n’a pas la langue dans sa bouche. Nouveau consultant de RMC, l’ancien joueur de Manchester United et de l’Olympique de Marseille a été interrogé ce vendredi sur le nouveau projet du Paris Saint-Germain, centré davantage sur les jeunes joueurs à fort potentiel. S’il reconnaît que les « stars » sont bel et bien parties, Evra n’est pas pleinement convaincu par cette nouvelle direction prise par le club parisien.

« Oh, cela commence bien ! Je ne déteste pas le PSG, je le tartine de temps en temps. Je ne fais pas partie des gars qui jouent à Marseille, prennent l’accent marseillais et oublient Paris. À un moment, tu voyais plus des Leonardo DiCaprio et des Kardashian dans les tribunes au lieu de voir des George Weah ou Bernard Lama. Et maintenant, c’est tout l’opposé, où tu dégages toutes les stars. Luis Enrique va construire quelque chose, il est sur la bonne voie, mais il va falloir du temps, tu ne gagnes pas de Ligue des champions avec des enfants. Si, à présent, vous vous attendez à la gagner avec des mômes… Certains n’ont même pas dix matches de Champions League, mais sont déjà pris pour des stars parce que quand tu arrives à Paris, on te « déballe » le tapis rouge », a lâché l’ancien latéral gauche de l’équipe de France.