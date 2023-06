Antwerp va s’offrir le phénomène de L2 George Ilenikhena !

Selon nos informations, le Royal Antwerp va mettre la main sur l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 2, un certain George Ilenikhena. À tout juste 16 ans, cet attaquant d’origine nigériane évoluant à Amiens montre une précocité jamais vue dans l’antichambre de l’élite. Plus jeune joueur de l’histoire à avoir évolué en L2, l’attaquant amiénois devient, à 16 ans, 4 mois et 28 jours, le plus jeune buteur de l’histoire à marquer en L2, c’était contre Bordeaux le 13 janvier dernier. Ce grand fan de Kylian Mbappé est également devenu le premier joueur né en 2006 (le 16 août) à marquer dans les cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) et leurs deuxièmes divisions selon Opta. Né à Lagos le 16 août 2006, il a débarqué en France à l’âge de 3 ans et a fait ses débuts en région parisienne du côté d’Antony où il se fait remarquer. Plusieurs clubs français le sollicitent, mais c’est Amiens qui rafle la mise.

Aligné rapidement en N3, il marque 6 buts en 6 matches et impressionne par sa capacité à prendre la profondeur, sa puissance, sa spontanéité et son sens du but. Fort logiquement, il débarque en pro en décembre 2022 pour totaliser 2 buts en 16 apparitions en L2 (pour seulement 2 titularisations). En cours de naturalisation française, George Ilenikhena a donc tapé dans l’oeil du champion de Belgique en titre du haut de ses 16 ans, lui qui était notamment courtisé par l’OM il y a quelques mois de cela. La perspective d’évoluer en Ligue des Champions, le discours de Marc Overmars, et la possibilité d’être coaché par Marc Van Bommel ont fini de convaincre le Nigérian. Le club belge prépare donc l’avenir et va débourser 6,5 M€ pour attirer George Ilenikhena qui est attendu en fin de semaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre saisons. Un sacré joli coup pour le club belge qui a misé gros sur un joueur qui était pisté en Ligue 1.

