L'Atlético à la recherche d'un attaquant

Quand on regarde le classement de la Liga, on se dit que tout peut aller pour le mieux pour l'Atlético. Solide deuxièmes avec 2 matchs en moins, les Colchoneros ont réussi un bon début de saison, grâce notamment à une philosophie plus offensive de Diego Simeone. Ainsi, son équipe a marqué 18 buts en 8 matchs.

Pourtant, avec Luis Suarez touché par le coronavirus et Diego Costa en proie aux blessures, l'Atlético connaît une pénurie d'attaquant de pointe. Si Joao Felix assure l'intérim, les dirigeants madrilènes pourraient être tentés de recruter. C'est en tout cas ce qu'explique AS. Les Colchoneros pourront ainsi profiter du mercato hivernal pour se renforcer en attaque, même si aucun nom n'est encore évoqué.