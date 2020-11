PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à faire une folie pour Sergio Ramos ?

Les mois passent et la fin de contrat de Sergio Ramos (34 ans) au Real Madrid approche. Et l'emblématique capitaine de la Casa Blanca n'a toujours pas prolongé son bail dans la cité espagnole qui s'achève en juin 2021. De quoi attiser l'intérêt de cadors, forcément pas insensibles aux qualités de défenseur, de buteur et de leader de l'international espagnol.

Selon l'émission El Chiringuito, Sergio Ramos, l'homme aux 100 buts avec le Real Madrid, serait un profil plus qu'apprécié par le PSG. Le média espagnol va même plus loin et assure que Nasser Al-Khelaïfi en personne travaillerait sur le dossier et serait prêt à offrir un salaire incroyable à l'homme aux quatre Ligue des Champions. Reste à connaître la volonté du Real Madrid (dont on prête l'envie de proposer un nouveau contrat de deux ans à Ramos) et aussi et surtout du principal intéressé, qui n'a pour l'instant pas manifesté clairement ses envies pour la saison prochaine. Une chose est sûre, le Real Madrid sans Sergio Ramos, n'est plus la même équipe, et ce n'est clairement pas Zinedine Zidane qui dira le contraire.

⚡️⚡️¡UFFFFF! @10JoseAlvarez: "El PSG está dispuesto a darle un CHEQUE en BLANCO a Sergio RAMOS". #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/65UIF8EdQb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2020