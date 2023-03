L’énorme inquiètude du Real Madrid

La suite après cette publicité

Mbappé, Bellingham, Gabri Veiga, Fran Garcia… Le mercato du Real Madrid risque d’être assez animé. Les Merengues semblent bel et bien avoir l’intention de renforcer leur effectif de façon conséquente, en continuant de préparer l’avenir. Les supporters du champion d’Europe en titre doivent donc s’attendre à un effectif avec bon nombre de nouvelles têtes en vue de la saison prochaine.

En revanche, il y a un sujet qui inquiète à Madrid, tant dans les bureaux qu’auprès des supporters. Cet été, le Real Madrid risque ainsi de perdre Dani Ceballos, Marco Asensio, Alvaro Odriozola, Mariano, Jesus Vallejo et même Nacho, qui n’a pas encore prolongé son contrat. Le point commun ? Ces 6 joueurs sont espagnols. Le Real Madrid risque donc de se retrouver avec un nombre de joueurs locaux assez rachitique.

Le contraste avec le Barça

Une situation qui fait parler, alors que le 7 janvier dernier, le Real Madrid a aligné un onze sans le moindre joueur espagnol pour la première fois en plus de 120 ans d’histoire. Beaucoup de supporters et de journalistes déplorent cette situation et la perte d’importance des joueurs nés au pays, dans le club qui se veut le porte drapeau du football espagnol. D’où la volonté de Florentino Pérez et de José Angel Sanchez d’hispaniser un peu le prochain mercato, avec les pistes Brahim Diaz, Fran Garcia ou Gabri Veiga. Mais s’il y a autant de départs derrière, ça ne compensera pas…

Surtout que dans le même temps, le FC Barcelone voit des joueurs comme Alejandro Baldé, Pedri ou Gavi prendre le pouvoir. Au Camp Nou, mais aussi en sélection, où le Real Madrid est de moins en moins représenté, alors qu’il avait toujours plusieurs joueurs majeurs jusqu’à peu. Autre aspect qui fait aussi débat chez nos voisins espagnols donc. La nationalité des prochaines recrues madrilènes sera donc scrutée de près…