Coupe du Monde (F) : l’Australie élimine les Bleues aux portes des demi-finales

Il s’agissait en quelque sorte d’un premier rendez-vous vers l’histoire. Qualifiée brillamment en quart de finale après avoir étrillé le Maroc (4-0), l’équipe de France féminine affrontait son premier gros morceau de la compétition. En face, il s’agissait ni plus ni moins que de l’Australie, pays hôte de la compétition, tombeuse des joueuses d’Hervé Renard lors du dernier match de préparation, et l’une des favorites à la victoire finale, surtout depuis l’élimination des Américaines et des Néerlandaises.

Le sélectionneur faisait confiance à ses filles fortes du moment et alignait à nouveau son 4-4-2 fétiche. Seul changement à noter par rapport au tour précédent, la titularisation de Lakrar en défense centrale, associée à Renard. Conscientes de l’enjeu, les Françaises prenaient le match par le bon bout. Elles pressaient haut et se montraient dangereuses, à l’image de ce premier tir un peu trop croisé de Diani (8e), et surtout cet énorme manqué de Lakrar, seule devant le but (12e), mais finalement signalée hors-jeu.

Les Bleues dominée pendant une heure

Si Dali et Lakrar une nouvelle fois inquiétaient Arnold (32e), les débats s’étaient déjà rééquilibrés depuis un moment. En réalité, c’est même l’Australie qui commençait à dominer. Sans un énorme sauvetage de De Almeida sur sa ligne après une frappe de Fowler (41e), les Matildas auraient même pris l’avantage avant la pause. La mésentente entre Karchaoui et Peyraud-Magnin avait failli coûter cher, et malheureusement ce ne fut pas la dernière. Heureusement pour les Bleues, même après le retour des vestiaires, les locales n’en profitaient pas.

La pression s’accentuait même lorsque la star australienne, Sam Kerr, entrait en jeu avant l’heure de jeu. Pas toujours rassurante depuis le début de ce Mondial, Peyraud-Magnin sortait le grand jeu au meilleur des moments, décisive devant Kerr (56e) sur son premier ballon, puis Fowler (60e). Karchaoui, elle, se sacrifiait avec ce retour devant la surface de réparation dans les pieds de Foord (83e). La France tenait bon, et finissait même mieux pour pousser son adversaire en prolongation.

Cruelle séance des tirs au but

Dans ce temps supplémentaire, les Bleues semblaient tenir sur un fil. Mais, malgré les 50 000 spectateurs hostiles, elles ont bien cru ouvrir le score, un but seulement par l’arbitre pour une faute de Renard (100e). Effectivement, les Françaises terminaient bien mieux cette rencontre. Arnold repoussait la grosse frappe de Becho (107e) et de Le Sommer (120e+2), puis Catley devançait in extremis Diani sur cette passe devant le but de Geyoro (110e). Un penalty aurait même pu être accordé sur cette légère faute dans la surface de Foord sur Bacha (114e).

La décision se faisait aux tirs au but, auxquels participaient Périsset et surtout la gardienne remplaçante, Solène Durand, entré en jeu quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Mais le coup de poker tenté par Hervé Renard a raté. Au terme d’une séance irrespirable, l’ancienne Guingampaise a repoussé la tentative de Catley et Hunt, mais les échecs de Bacha, Périsset, Dali et Becho ont été fatals (0-0, 7-6 t.a.b.). C’est cruel pour l’équipe de France qui voit son aventure se stopper net avant le dernier carré. C’est bien l’Australie qui affrontera le vainqueur de Angleterre-Colombie.