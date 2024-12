Neymar met la pression sur Al-Hilal

Il y a quasiment deux mois, Neymar faisait son grand retour sur les terrains avec Al-Hilal. Après plus d’un an d’absence et une rupture du ligament croisé du genou, le Brésilien avait refoulé les pelouses en Ligue des Champions asiatique. Puisqu’il n’était pas inscrit par son club pour la première partie de saison de Saudi Pro League, l’ancien du PSG misait sur les matches de C1 pour reprendre petit à petit le rythme. Mais seulement 10 jours après son retour, pour son deuxième match, Neymar s’était de nouveau blessé.

La suite après cette publicité

Le footballeur âgé de 32 ans avait cédé sa place à la 87e minute, après seulement 30 minutes de jeu. Un coup dur pour le joueur, qui grimaçait et semblait agacé. Et alors qu’il avait essayé de minimiser sa blessure dans un premier temps expliquant avoir eu une crampe, le Brésilien avait appris la mauvaise nouvelle quelques jours plus tard avec cette déchirure musculaire et une nouvelle indisponibilité de plusieurs mois. S’il est sur le chemin du retour puisqu’il a participé à une partie de l’entraînement collectif, Neymar n’est pas encore remis. Et cela pose un sacré casse-tête à Al-Hilal.

Neymar ne veut pas être absent de la liste en SPL

Le club saoudien, actuel 2e de SPL, doit bientôt fournir sa liste des joueurs inscrits pouvant disputer pour la deuxième partie de saison. Cet été, il avait fait le choix d’écarter Neymar puisqu’il était blessé au moins jusqu’en octobre. Mais avec la nouvelle rechute, Al-Hilal, qui avait pourtant prévu de le remettre dans sa liste, hésite. C’est en tout cas ce que révèle Goal Arabia ce jeudi. La formation de Jorge Jesus ne veut pas gâcher une place dans le groupe surtout si le physique de Neymar est aussi fragile. Problème, Neymar ne l’entend pas de cette oreille. En effet, selon les indiscrétions du média saoudien, le Brésilien met la pression à son club pour être inscrit et n’acceptera pas d’être encore écarté des matches de championnat.

La suite après cette publicité

Il ne veut pas se contenter des matches de C1 et estime être capable de revenir sans rechuter. Son club va donc devoir prendre une décision très rapidement car l’année 2025 approche à grands pas. Preuve que ce sujet commence à faire parler au pays, le débat anime les plateaux télés des chaînes saoudiennes. Ali Al Habsi, l’ancien gardien d’Al-Hilal, n’a d’ailleurs pas manqué de s’exprimer sur ce sujet sur la SBC. « Neymar est toujours sous pression à Al-Hilal, je ne préfère pas l’inclure dans la liste pour le championnat, car ce n’est pas une garantie et il pourrait être blessé à tout moment. Il n’acceptera pas que son nom ne soit pas enregistré dans la Ligue saoudienne, mais je vois qu’il n’a aucune garantie du tout, sur la base de ce qui s’est passé après son retour de blessure et a subi une autre blessure. » L’ancien gardien saoudien n’est pas le seul à penser cela et en interne on doute aussi de sa capacité à enchaîner. L’avenir nous le dira mais Al-Hilal ne doit pas se tromper…