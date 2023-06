Toulouse officialise l’arrivée de Viktor Bezhani comme responsable du recrutement

Du changement dans l’organigramme du TFC. Comme nous vous l’annoncions il y a cinq jours, Viktor Bezhani a été intronisé comme nouveau responsable du recrutement toulousain. Il occupait dernièrement le poste de recruteur du côté de Leicester, et avait été déjà responsable du recrutement au Legia Varsovie.

Dans son communiqué, le Téfécé a salué l’arrivée de l’Albanais : «Le Toulouse Football Club est ravi d’annoncer l’arrivée de Viktor Bezhani comme nouveau Responsable du recrutement de l’équipe professionnelle. Il succède à Julia Arpizou, qui était en charge de la cellule depuis le départ de Brendan MacFarlane. Viktor arrive en provenance d’Angleterre, où il exerçait comme Senior Scout au sein du Leicester City FC, après des expériences en tant que Lead Scout à Watford et Brentford, et fort d’une première expérience comme responsable du recrutement au Legia Varsovie. Il prend dès à présent la tête de la cellule de recrutement du TéFéCé et intègre le pole de Performance du Club.»

