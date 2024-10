LFP-beIN SPORTS : l’OM envoie balader le Qatar

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille sont souvent restés silencieux concernant les dossiers chauds de la L1. Dernièrement, le boss du club phocéen était quand même sorti du silence pour parler des fameux droits TV, renégociés à la baisse (500 M€ contre le milliard d’euros promis) par Vincent Labrune et ses équipes. «La vente des droits audiovisuels a été un coup très dur, non seulement pour l’Olympique de Marseille, mais pour toute la Ligue 1. Quand on analyse ce qui s’est passé, on voit qu’en France une grande partie de l’argent est allée vers les compétitions européennes.»

Aujourd’hui, cette affaire des droits TV est loin d’être terminée puisque beIN SPORTS est au cœur de toutes les attentions. La chaîne qatarienne se permet de diffuser un match de L1 par week-end alors qu’elle n’a toujours pas versé le moindre denier (la première traite de 24% reste impayée) et n’a même pas signé le moindre contrat ! Une situation lunaire qui a poussé l’Olympique Lyonnais à attaquer la LFP. Et l’OM dans tout ça ? Si les Olympiens suivent ça avec attention, ils donnent également du fil à retordre à la LFP sur fond de rivalité avec le PSG.

L’OM ne va pas se laisser faire

En effet, il convient de rappeler que les droits TV ont été acquis par DAZN en échange de 400 M€ + 100 M€ payés par beIN SPORTS. 100 M€ qui se décomposent comme suit : 80 M€ versés par le média + un deal sponsoring de 20 M€ (dont 16,4 M€ à se partager entre clubs de L1 et de L2) obligeant les formations françaises à faire la promotion de Qatar Tourism sur leurs maillots. C’est là que ça coince avec l’OM si l’on en croit l’édition du jour de La Provence.

En clair, pas question pour l’OM de faire la publicité au Qatar et du rival parisien sur ses maillots en échange d’une somme peu conséquente. En effet, selon les proportions établies, chaque club de L1 toucherait environ 730 000€ (environ 170 000€ pour ceux de L2). Un montant bien trop faible pour l’OM. La Provence ajoute également que cette somme serait bien inférieure au deal passé avec un concurrent comme « Sublime Côte d’Ivoire ». Pas question donc de faire des cadeaux à la Ligue et surtout à beIN SPORTS. En attendant de voir ce que la LFP proposera aux Phocéens, le journal conclut en disant que l’OM serait prêt à négocier si le sponsor qatari n’était affiché que sur des panneaux publicitaires amovibles en avant-match.