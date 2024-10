FC Nantes : Alban Lafont se lâche sur sa période de doute

De retour en grâce cette saison avec le FC Nantes, Alban Lafont aborde le futur avec plus de sérénité. Celui qui est devenu papa d’un petit garçon, début septembre, s’est livré dans les colonnes de L’Équipe sur son renouveau et sur les moments un peu plus difficiles de la saison dernière.« J’étais dans une période compliquée. Je me cherchais un peu. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, mon papa était malade, mais j’étais persuadé que ça n’allait pas affecter mon foot. J’étais sur la défensive, voire agressif à certains moments parce que je voulais tout contrôler. J’espérais tellement que le club se maintienne, qu’on fasse bien les choses, que je me suis laissé embarquer dans une spirale négative […] Il m’est arrivé de ne plus avoir plus envie de m’entraîner. Et ça se passait très mal aux séances», confie l’ancien international espoir (14 sélections).

Ses mauvaises relations avec son ancien numéro 2, Remy Descamps, désormais à Lyon, n’ont également pas aidé le Franco-Burkinabé à se sentir à son aise l’an passé. «Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je suis quelqu’un d’assez joyeux, j’aime prendre du plaisir aux entraînements, et là c’était devenu désagréable, pesant toute l’année. Des fois, il y a des personnalités qui ne correspondent pas. Ça se ressentait sur les performances», avoue-t-il au quotidien français. Désormais délesté de tous ces poids et porté par une paternité récente, Alban Lafont veut confirmer qu’il a les armes pour s’imposer commme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.