Barça-Real Madrid : Pedri encore absent pour le Clasico

Ce samedi, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid à l’occasion d’un choc au sommet comptant pour la 11e journée de Liga au stade de Montjuïc. Une victoire sur le rival madrilène permettrait au Barça de passer devant son adversaire du jour et prendre la tête du classement. Tandis que Raphinha, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong demeurent incertains pour cette rencontre, l’entraîneur catalan Xavi devra cependant se passer des services de Jules Koundé, Sergi Roberto et Pedri.

Victime d’une blessure au «muscle droit antérieur» de la cuisse droite contractée à l’entraînement le 24 août dernier, le milieu de terrain du Barça est absent depuis plus deux mois. Alors qu’un retour était envisagé ces derniers jours, le joueur de 20 ans va manquer son quatrième Clasico comme le relève Mundo Deportivo. Lors de l’exercice précédent, le natif de Tegueste n’avait pu prendre part à la rencontre au Camp Nou le 19 mars dernier puis avait également loupé la double-confrontation face aux Merengues en demi-finale de la Coupe du Roi.