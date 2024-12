Real Madrid : les excuses de Kylian Mbappé après son nouveau penalty raté

Kylian Mbappé traverse une période très compliquée avec le Real Madrid. Depuis plusieurs mois, l’ancien attaquant du PSG est méconnaissable et enchaîne les prestations décevantes. Ce mercredi soir, il a encore été fantomatique avec sa formation et a surtout manqué un nouveau penalty alors que son équipe était menée au score.

La suite après cette publicité

Au final, les Madrilènes se sont de nouveau inclinés (1-2) et confirment leur mauvaise passe du moment. Encore une fois ciblé logiquement par la presse espagnole après ce revers, le Français est sorti du silence à travers une story sur son compte Instagram. «Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en assume l’entière responsabilité. C’est un moment difficile. Mais c’est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis», a-t-il lancé. On espère pour lui qu’il arrivera enfin à remonter la pente.