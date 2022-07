Ruben Vinagre prêté à Everton

Les Toffees renforcent leur défense. Ruben Vinagre s'engage pour un an avec Everton en provenance du Sporting CP. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de Lisbonne, Vinagre enchaîne un nouveau prêt en Angleterre. Après avoir été acheté par Wolwerhampton en 2018 à l'AS Monaco, le latéral gauche a réalisé plusieurs prêts.

Après deux saisons avec les Wolves, en 2020 le joueur de 23 ans fait un séjour en Grèce avec l'Olympiakos. Puis la saison suivante, il réalise une pige à Familicao au Portugal. La saison dernière, il est envoyé en prêt au Sporting qui finit par l'acheter au club anglais pour 10 millions d'euros. C'est le deuxième renfort pour Everton et Frank Lampard, après l'arrivée de James Tarkowski.

✍️ | We have completed the loan signing of defender Rúben Vinagre from Sporting Clube de Portugal for the 2022/23 season.