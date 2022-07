Everton lance son mercato avec James Tarkowski

Après avoir vendu Richarlison contre 81 millions d'euros à Tottenham, Everton s'anime aussi sur le sens des arrivées. Le club basé à Liverpool vient de s'offrir un joli renfort en défense centrale avec James Tarkowski.

Libre après 7 ans du côté de Burnley, le joueur de 29 ans s'offre un nouveau défi après les Clarets, Brentford (2013-2016) et Oldham (2010/2014). Il portera le numéro 2 avec les Toffees et a signé un contrat de 4 ans.

First signing of the summer: ✅ pic.twitter.com/Zy3Jg2jGq2