Jean-Michel Aulas a peur d’un déclassement de l’OL

À la tête de l’OL depuis 1987, l’année de naissance de son plus beau joyau, Karim Benzema, Jean-Michel Aulas n’entend pas délaisser le club rhodanien malgré ses 73 ans aujourd’hui. Le président lyonnais, en pleine campagne médiatique à l’occasion de la sortie de son autobiographie «Chaque jour se réinventer», s’est exprimé dans les colonnes de Libération sur le club. Il a notamment évoqué sa hantise des mauvais résultats, et sa peur infaillible de tout voir s’écrouler en début de saison.

«Au début de la saison, quand j’ai vu qu’on était à autant de points de la deuxième place que du premier des quatre relégables : j’ai tout envisagé. Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division, a indiqué le président de l’OL. Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe. Quand on est allé gagner à Angers (25e journée de Ligue 1), ça faisait 38 points. Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu : il ne va pas bien le président. Mais oui ! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde, a-t-il ajouté, avant de refuser d’entendre parler d’affaissement. L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai. Et puis j’aimerais tellement sortir par la porte du dessus que je n’imagine de déclassement. Mais j’en ai peur, bien sûr.»

