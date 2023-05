PSG : Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike, retours remarqués !

La suite après cette publicité

L’heure était (enfin) aux changements. Privé de Lionel Messi, suspendu deux semaines par le club de la capitale après son voyage promotionnel en Arabie saoudite, et Achraf Hakimi, suspendu après avoir reçu un carton rouge face à Lorient, Christophe Galtier innovait, ce dimanche soir, en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Face à Troyes, quasiment condamné à la Ligue 2, le technicien parisien optait ainsi pour un 3-5-2 et décidait d’offrir une chance à Hugo Ekitike, présent aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Une opportunité également offerte au jeune Warren Zaïre-Emery, titularisé dans un rôle de piston droit en lieu et place du Marocain de 24 ans.

Hugo Ekitike, un apport souligné !

Décevant depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancien attaquant du Stade de Reims a, pourtant, profité de cette neuvième titularisation de la saison pour prouver certaines choses aux yeux de son coach. Certes encore trop imprécis face au but troyen (2 tentatives cadrées sur 6 tentées), Ekitike a cependant fait preuve d’un très bel état d’esprit et d’une implication certaine dans le collectif parisien. Peu avare d’effort, intéressant dans ses déviations et présent dans le combat physique, le numéro 44 du club de la capitale, crédité d’un 5 par notre rédaction, a d’ailleurs reçu les louanges de son entraîneur en conférence de presse.

«Il a été très utile sur un plan collectif, il a été très juste techniquement et il aurait pu être plus heureux sur quelques frappes. Vraiment, il a été très intéressant et je suis content pour lui. C’est le résultat de ses semaines d’entraînement, il a eu cette opportunité il l’a saisi et l’a très bien saisi». Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le buteur de 20 ans devrait ainsi avoir une nouvelle occasion de s’exprimer, le week-end prochain, face à l’AC Ajaccio. Un rendez-vous que Lionel Messi manquera également.

Warren Zaïre-Emery (déjà) dans la classe des grands !

Satisfaction parisienne malgré son inefficacité devant le but, Hugo Ekitike n’était, cependant, pas le seul joueur du groupe parisien à être encensé par Christophe Galtier devant les journalistes. Et pour cause. Une nouvelle fois impressionnant de facilité malgré son très jeune âge, Warren Zaïre-Emery (17 ans) a largement tenu son rang dans un rôle de piston droit qui n’est pourtant pas le sien. Formé dans l’entrejeu, le Titi parisien, crédité d’un 6,5 par la Rédaction FM, a ainsi rendu une copie très cohérente, ce dimanche, contre l’ESTAC. Impérial défensivement et très actif sur le plan offensif, le natif de Montreuil a (une nouvelle fois) prouvé qu’il était l’une des très grandes promesses parisiennes.

Fort de 9 ballons récupérés - le plus haut total de son équipe avec Danilo Pereira - et d’une agressivité positive (8 duels remportés, là-aussi meilleur parisien dans l’exercice), WZE a, par ailleurs, souvent apporté le surnombre dans son couloir. En difficulté, Yasser Larouci n’aura d’ailleurs jamais trouvé la faille face au numéro 33 du club de la capitale. «On a bien travaillé cette semaine on l’a préparé rapidement avec la suspension d’Hakimi. C’est un jeune joueur et il a été très bon et très intelligent», soulignait, à ce titre, Galtier en conférence de presse. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery candidate, quoi qu’il en soit, plus que jamais à un rôle grandissant dans les semaines à venir.

«Piston, ça n’est pas mon poste, mais je fais au mieux, le coach me met à ce poste-là. Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, donc je donne tout et je fais mon maximum», déclarait, en ce sens, l’intéressé au micro de Prime Video avant de se réjouir quant à sa trajectoire. «C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé jouer autant. Je crois que je suis à 17 matches, j’ai peu de temps de jeu mais je rentre à tous les matches». En attendant de possiblement changer de dimension à Paris, la pépite de 17 ans devra passer avec réussite un autre test… «L’école ? Ce n’est pas facile, j’arrive à l’entraînement le matin, et l’après-midi, je n’ai pas de repos, je dois direct aller en cours et le soir à l’étude. Je suis en Première donc j’ai mon bac de français en juin et en juillet.»