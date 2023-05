ESTAC-PSG : Warren Zaïre-Emery raconte la préparation de son baccalauréat

La suite après cette publicité

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est un élément clé de l’effectif du Paris Saint-Germain. Après la victoire parisienne à Troyes (3-1), le Titi Parisien est revenu sur le déroulement de la rencontre. «On a perdu face à Lorient à domicile, donc le but était de revenir pour montrer un autre visage, mettre de l’intensité, c’est ce qu’on a fait, et on a réussi à gagner le match. C’est incroyable, je n’aurais jamais pensé jouer autant. Je crois que je suis à 17 matches, j’ai peu de temps de jeu mais je rentre à tous les matches», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.

Utilisé dans un rôle de piston pour pallier la suspension d’Achraf Hakimi, le milieu de terrain a réalisé une belle prestation et s’est exprimé sur sa situation personnelle, lui qui doit jouer avec son club de cœur, en n’oubliant pas la préparation du baccalauréat de Français. «L’école ? Ce n’est pas facile, j’arrive à l’entraînement le matin, et l’après-midi, je n’ai pas de repos, je dois direct aller en cours et le soir à l’étude. Je suis en Première donc j’ai mon bac de français en juin et en juillet», a-t-il ajouté.

À lire

PSG : la réponse déconcertante de Warren Zaïre-Emery sur les polémiques du club