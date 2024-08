Le Bayern Munich pousse un indésirable vers la sortie

Pour pallier dans l’urgence la blessure de Kingsley Coman, Bryan Zaragoza débarquait avec de belles promesses au Bayern Munich l’hiver dernier. Force est de constater que son aventure en Allemagne a viré au cauchemar. Ignoré par Thomas Tuchel, l’attaquant de 22 ans n’a pris part qu’à 7 rencontres avec la tunique roten pour une seule titularisation. Tandis qu’il ambitionnait de retrouver une place de choix dans l’effectif munichois avec l’arrivée de Vincent Kompany sur le banc du Rekordmeister, l’Espagnol ne semble pas entrer dans les plans de la direction pour l’exercice à venir.

La suite après cette publicité

Selon Sky Germany, les patrons du Bayern, Max Eberl et Christoph Freund, ont fait savoir à Bryan Zaragoza que son temps de jeu resterait limité en Bavière et qu’il était donc appelé à quitter le club en vue de se relancer. En ce sens, le Bayern Munich songerait à prêter son joueur, sous contrat jusqu’en 2029, sans y inclure une option d’achat. Le média allemand précise également que l’ancien de Grenade pourrait rebondir en Espagne dans la mesure où Saragosse, mais aussi Girona et Valence, sont intéressés par ses services.