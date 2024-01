Le président des Corinthians annonce que le transfert de Moscardo au PSG est bouclé

Gabriel Moscardo jouera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Interrogé par Jogo Aberto, le président Augusto Melo a confirmé que tout était réglé. « Tout est réglé. Il appartient au PSG, on a donné notre accord. » Mais ce dossier empoisonne toujours la vie des Corinthians. Si le club brésilien et Paris se sont entendus sur un transfert de 20 M€, il convient de rappeler que les Rouge et Bleu veulent payer en trois fois et que le premier versement n’a toujours pas été fait. Logique puisque les champions de France attendent d’en savoir un peu plus sur l’état physique du milieu de terrain de 18 ans. Sauf que pendant ce temps-là, les Corinthians ont besoin d’argent frais.

La suite après cette publicité

L’idée du club pauliste est donc de trouver des entreprises (ou des fonds d’investissement) prêts à lui avancer financièrement l’équivalent de la première part que le PSG doit lui verser, à savoir environ 6,6 M€. Et selon UOL, le PSG a décidé d’être grand seigneur dans cette histoire. Alors qu’il n’est pas obligé de le faire, le club de la capitale aide son homologue brésilien dans ses recherches. Et ça paie puisque deux fonds d’investissement auraient été trouvés.