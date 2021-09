Brest : Romain Faivre se justifie après son transfert avorté à l'AC Milan

Annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan lors du mercato estival, le brestois Romain Faivre (23 ans), déterminé à rejoindre les Rossoneri, est finalement resté dans le Finistère pour les six prochains mois, au minimum. Déçu de ce dénouement, le milieu du SB29 avait pourtant tout fait pour quitter le club cet été, allant même jusqu'à sécher un déplacement à Strasbourg pour forcer son départ. Une attitude qu'il assume même si il reconnaît son erreur.

Flatté par l'intérêt du club italien : «quand un club comme ça vient, quand Paolo Maldini (directeur technique du club lombard) vous appelle, ça fait toujours plaisir, c’est flatteur. Pour franchir un cap, on a pris la décision avec ma famille de vouloir aller à l’AC Milan», le natif d'Asnières-sur-Seine qui se dit prêt à continuer avec Brest a tenu à justifier son attitude lors de cette fenêtre estivale : «le boycott du match contre Strasbourg ? J’ai pris cette décision avec mon entourage. Ce n’était pas pour aller au clash avec le Stade Brestois, mais plus par précaution. Je ne voulais pas compromettre un possible départ à l’AC Milan, un des clubs les plus prestigieux au monde. Je peux comprendre que ça puisse avoir été mal interprété. Je pense que c’était une erreur. On a pris cette décision, il faut assumer», a-t-il expliqué ce dimanche dans un entretien donné à Téléfoot.