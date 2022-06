FC Sète : le duo Nicolas Le Bellec - Enzo Donis en pole

Ejecté de ses fonctions d'entraîneur malgré une montée et deux maintiens en National consécutifs avec le plus petit budget du 3e échelon français, Nicolas Guibal devrait laisser sa place à Nicolas Le Bellec sur le banc du FC Sète. Passé par Lyon La Duchère et le Bergerac Périgord FC, le technicien français de 54 ans s'était surtout illustré en offrant la montée en National au SO Cholet en 2017-2018. Habitué aux joutes de la N1, l’ancien joueur de Perpignan va donc apporter toute son expérience au club héraultais.

Selon nos informations, il sera associé à Enzo Donis, adjoint de Stéphane Rossi du côté de Bastia-Borgo la saison dernière. L'entraîneur franco-belge de 26 ans, plus jeune adjoint d'Europe, passé par le Montpellier HSC, le Royal Excelsior Virton ou encore le Club Atlético Bembibre en quatrième division espagnole, s'était d'ailleurs récemment confié, à nous, sur son parcours et ses ambitions.