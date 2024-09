Lille en passe de faire revenir André Gomes

Lille doit faire face à de nombreux soucis dans son entrejeu. Hakon Haraldsson est blessé et pourrait même ne plus rejouer en 2024. Mais ce n’est pas tout puisque Ngal’ayel Muraux a lui aussi rejoint l’infirmerie. Ajoutez à cela un Nabil Bentaleb toujours indisponible et vous obtenez un milieu de terrain dépeuplé.

Pour faire face à ces coups durs, les Dogues pourraient utiliser leur carte joker en recrutant un joueur libre de tout contrat. Un joueur qu’ils connaissent bien en plus. L’Équipe annonce en effet que le club nordiste est en discussions avancées avec le Portugais André Gomes. Âgé de 31 ans, ce dernier, laissé libre par Everton, a évolué au LOSC durant la saison 2022/2023. Un accord entre les deux parties serait en passe d’être scellé.