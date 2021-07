LdC - 2e tour préliminaire : le PSV termine le travail à Galatasaray, Siebatcheu porte les Young Boys

Ce mercredi soir se sont disputés les matchs retour du deuxième tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Après une humiliation à Eindhoven face au PSV à l'aller (5-1), Galatasaray n'a pas pu sauver l'honneur à domicile et perdent 2-1. L'international Espoirs anglais Noni Madueke ouvre le score avant la pause (0-1, 37e), avant que son coéquipier néerlandais Marco van Ginkel ne double la marque en seconde période, bien servi par Mario Gotze à l'heure de jeu (0-2, 59e). Les Turcs ont dû attendre un carton rouge concédé par l'ancien Niçois Olivier Boscagli pour réduire la marque, grâce à l'international sénégalais Moussa Diagne (1-2, 84e).

Dans les autres rencontres de la soirée, les Grecs de l'Olympiakos ont confirmé leur succès à domicile par la plus petite des marges (0-1) face au Nefti Baku (2-0 aux scores cumulés). Les coéquipiers de Youssef El Arabi affronteront Ludogorets pour le prochain tour. Après un match nul et vierge à l'aller, les Young Boys de Berne ont gagné, mais se sont faits peur face au Slovan Bratislava (3-2), notamment grâce à un bon match de l'international américain et ancien Rémois Pefok Siebatcheu (1 but, 1 passe décisive), et jouent les Roumains du CFR Cluj, vainqueurs des Gibraltariens de Lincoln.

Les résultats de la soirée :