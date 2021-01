Lorient : 7 joueurs positifs à la COVID-19 !

Dans le dur en championnat depuis le début de saison avec cette 19e place, Lorient s'apprête à jouer une partie de son avenir en Ligue 1 dans les dix jours à venir. Les Merlus doivent recevoir Dijon au Moustoir dimanche prochain, avant de se déplacer aux costières une semaine plus tard pour affronter Nîmes.

La suite après cette publicité

Problème pour ces deux matches terriblement important en vue du maintien face à deux concurrents directs au maintien, le promu vient d'annoncer «sept nouveaux cas positifs à la COVID-19, (...) dont cinq joueurs qui s’ajoutent aux deux cas positifs de la fin de semaine dernière» au sein de son effectif professionnel. Si Hamel et Laporte ont été testés positifs et ont manqué la rencontre face à Bordeaux, on ne connaît pas encore l'identité des nouveaux joueurs porteurs du virus.