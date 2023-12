Gros imbroglio autour de la blessure d’Ezequiel Lavezzi

Mercredi, on a appris qu’Ezequiel Lavezzi (38 ans) avait été blessé à l’arme blanche. La presse parlait d’une «courte blessure par arme blanche à l’abdomen et une fracture au niveau de la clavicule.» Puis, Olé a donné des nouvelles rassurantes de l’ancien joueur du PSG, qui a été hospitalisé à Punta del Este pour une fracture de l’omoplate. Mais le flou régnait concernant les circonstances de sa blessure. Le média uruguayen, Observador, a indiqué que Pocho Lavezzi, qui a depuis été transféré à Buenos Aires, était « tombé alors qu’un membre de sa famille tentait de lui retirer un couteau.» Qu’en est-il vraiment ?

Ce vendredi, TyC Sports fait un point sur cette étrange affaire. Questionnés par la publication argentine, des proches du joueur assurent qu’il s’agit d’un accident domestique puisqu’il se serait blessé en voulant changer une ampoule. Il serait tombé de l’échelle et se serait donc blessé en heurtant des meubles. De son côté, la police donne une version un peu différente. TyC Sports s’est procuré le rapport de police. «Le 20 décembre à 7h00, les policiers de la section 13 se rendent aux Arenas de José Ignacio où se trouve M. Ezequiel Iván Lavezzi. (Argentin), qui a été blessé et pour lequel on a demandé une urgence médicale mobile qui a effectué le transfert au Sanatorium de Cantegril. Le médecin ayant diagnostiqué la même "fracture de la clavicule". On ignore pour l’instant comment la blessure s’est produite.» Le média argentin ajoute qu’une dispute avec une autre personne serait à l’origine de sa blessure selon la police. Affaire à suivre…