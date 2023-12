Ezequiel Lavezzi blessé à l’arme blanche !

Ancienne gloire du Napoli (2007/2012) et du Paris Saint-Germain (2012/2016), Ezequiel Lavezzi (38 ans) a réalisé une carrière pleine remportant 4 Ligues 1 et atteignant à la finale de la Coupe du monde 2014. Actuellement à la retraite depuis 2019 et une dernière pige en Chine à Hebei China Fortune, le natif de Villa Gobernador Gálvez coule des jours paisibles désormais. Enfin, c’est ce qu’on croyait puisqu’à en croire la presse Argentine et les dernières informations de Clarin, l’ancien attaquant a été blessé à l’arme blanche.

Admis au sanatorium de Cantegrill en Uruguay, il aurait subi "une courte blessure par arme blanche à l’abdomen et une fracture au niveau de la clavicule". Cet incident serait intervenu chez Ezequiel Lavezzi dans sa demeure de José Ignacio (en Uruguay) lors d’une dispute familiale. La police poursuit l’enquête pour le moment et n’a donné que peu d’éléments. À l’arrivée des policiers, le joueur était accompagné par sa compagne, une partie de sa famille et des employés de la maison.