CdM 2022, Brésil : la réaction lucide de Casemiro

La suite après cette publicité

Un but libérateur. Voilà ce dont s'est fendu Casemiro ce lundi, lors de la victoire du Brésil face à la Suisse (1-0) sur la plus petite des marges dans le groupe G de la Coupe du Monde 2022. Élu homme du match par notre rédaction après sa solide performance et sa magnifique demi-volée décisive, le milieu de terrain de Manchester United a tenu des propos lucides après cette partie difficile à manœuvrer pour la Seleção.

« On savait que ce groupe était difficile, le premier match (victoire 2-0 contre la Serbie, NDLR) était compliqué, ennuyeux. On savait aussi que ça le serait aujourd'hui. L'objectif était de se qualifier, c'était important, surtout dans ce groupe si difficile. On a bien supporté la pression, on a été patients. C'était un match ennuyeux, ils savent bien jouer le jeu, il fallait avoir le ballon pour mettre le but », a ainsi lâché Casemiro au micro de beIN SPORTS.