FC Barcelone : les capitaines font la guerre à la direction !

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est dans une situation financière très difficile. La semaine dernière, la presse catalane expliquait qu'actuellement, le club ne pouvait enregistrer aucune arrivée, ni même augmenter les salaires de certains joueurs comme Gavi et enregistrer les contrats auprès de la Liga. Des solutions existent, à l'image de la vente de BLM (Barça Licensing and Merchandising), la signature du deal CVC ou le transfert de Frenkie de Jong.

Et Joan Laporta et ses équipes ont une autre solution comme l'explique Sport : demander de nouveaux sacrifices à l'effectif.Ces derniers jours, la direction a ainsi laissé entendre que de nouvelles réductions salariales allaient être demandés aux capitaines, joueurs qui ont des salaires très élevés. Mais ces derniers ne veulent pas entendre parler de ça...

Les capitaines ne veulent rien entendre

Jordi Alba, Sergio Busquets et Piqué estiment qu'ils ont déjà fait assez en baissant leur salaire à deux reprises : en plein covid, puis l'été dernier. Et dans le même temps, ils trouvent que c'est injuste qu'eux aient fait tant d'efforts pendant que d'autres joueurs de l'effectif n'ont pas bougé le petit doigt et n'ont accepté aucune baisse de leurs émoluments.

Une posture compréhensible, mais qui n'arrange clairement pas l'état-major du club. Ce dernier devra se tourner vers d'autres joueurs de l'équipe pour grappiller quelques euros. D'autres médias affirment que le club peut réduire les salaires de façon unilatérale... mais ceci pourrait avoir des conséquences terribles et par exemple autoriser les joueurs à quitter le club en résiliant leur contrat. Autant dire que c'est un nouveau sacré casse-tête qui se présente pour Joan Laporta...