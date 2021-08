Monaco : Niko Kovač évoque la hiérarchie des gardiens

Pas épargné par les critiques la saison dernière, notamment pour un manque d’arrêts décisifs, Benjamin Lecomte (30 ans) connaît une présaison délicate. Blessé dès le début de la préparation, il se voit désormais mis en concurrence par l'arrivée récente d'Alexander Nübel (24 ans) en provenance du Bayern Munich. Présent en conférence de presse d'avant-match (l'ASM ira défier le Sparta Prague ce mardi à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions), Niko Kovač est d'ailleurs revenu sur la concurrence à ce poste. Si la blessure de l'ancien Pailladin pourrait faciliter le choix du coach asémiste à court terme, un autre gardien du club pourrait également avoir une carte à jouer.

«Je pense que vous avez oublié de mentionner les autres forces en présence à ce poste. Sur la place de numéro 1 on a mis Radek (Radoslaw Majecki), Benjamin (Lecomte) et Alex (Nübel) sur la même ligne, il y a un avantage pour Radek et Alex avec la blessure de Benjamin en amical. On verra qui débutera demain (face au Sparta Prague).» À l'instar du Paris Saint-Germain, la concurrence au poste de gardien de but s'annonce acharnée sur le Rocher.