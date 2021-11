Ligue 1 : en manque d'efficacité, Nice tombe contre Metz

Après le nul entre Lille et Nantes plus tôt ce samedi (1-1), la quinzième journée de Ligue 1 se poursuivait. Nice, toujours le dauphin du Paris Saint-Germain, recevait le FC Metz et souhaitait creuser l'écart avec ses poursuivants. Avec seulement un succès en quatorze matches, les Grenats devaient également faire un gros coup à l'Allianz Riviera afin de revenir à hauteur de Saint-Etienne et rester dans la course au maintien. Privé de Boulaya et d'Udol, Antonetti alignait son 3-4-2-1 avec De Preville, Nguette et Niane devant. De son côté, Galtier reconduisait son 4-4-2 avec la présence de Kluivert et Stengs sur les ailes et un duo Gouiri-Delort en pointe. Dolberg et Claude-Maurice débutaient sur le banc.

Alors qu'on pouvait s'attendre à une nette domination des Aiglons, le bloc de Metz subissait bien la pression adverse mais restait parfaitement aligné au début de la rencontre. Incapables de se créer des opportunités face à des Messins imperturbables, les Niçois se découvraient et offraient des situations. Après une belle action individuelle de Centonze, De Préville était trouvé et remisait directement à son partenaire pour ouvrir le score au bout d'une contre-attaque parfaitement menée (1-0, 31e). Malgré une frayeur sur la cage d'Oukidja dans les arrêts de jeu (45e+1), Metz retournait au vestiaire sans être inquiété puisque les Aiglons auront été incapables de se créer une véritable action de but.

Le FC Metz a parfaitement tenu

Après la pause, le GYM se montrait plus offensif mais manquait encore de précision dans le dernier geste. Conscient du manque de justesse technique des Azuréens, le FC Metz n'hésitait pas à prendre des risques pour aller chercher le break, à l'extérieur. En fin de rencontre, Schneiderlin s'offrait la première action dangereuse de la partie pour Nice, mais manquait le cadre (77e). Thuram tentait également sa chance de loin, mais Nice s'est réveillé trop tard.

Sans aucune solution ce samedi soir, l'OGC Nice a logiquement concédé la défaite au terme d'un match plus que décevant. En attendant les rencontres de dimanche, Nice reste deuxième de la Ligue 1 avant de se de déplacer au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain. Avec ce succès, Metz met fin à une série de six matches sans succès, mais reste lanterne rouge avant de recevoir Montpellier. La course au maintien est donc relancé.

