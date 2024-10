EdF : Mike Maignan réagit au choix du capitaine

Entre l’absence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement de l’équipe de France et la retraite internationale d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps devait nommer un nouveau capitaine pour les deux matchs à venir contre Isräel et la Belgique en Ligue des nations. Jules Koundé, Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni étaient les trois joueurs cités pour prendre ce brassard. C’est finalement le milieu du Real Madrid qui a été choisi.

Une décision qui ne semble pas avoir dérangé plus que cela Mike Maignan. Selon nos informations, le gardien de l’AC Milan n’a aucun problème avec la décision du sélectionneur et estime qu’il n’a pas besoin du brassard pour exercer son leadership au sein du groupe. Après la défaite contre l’Italie en septembre, le gardien de 29 ans n’avait pas hésité à recadrer ses coéquipiers, dont son capitaine Mbappé.