Misez 10€ et gagnez 65€ sur PSG-Troyes !

Coincé entre deux matches de poules de la Ligue des Champions, la 13e journée de Ligue 1 sera probablement l'occasion pour Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, de faire légèrement tourner son effectif. La réception de Troyes samedi après-midi au Parc des Princes ne devrait pas poser de problème au club francilien, qui devrait battre sans trembler l'actuel 11e de Ligue 1. Mais avec quelle équipe ? On pourrait assister à la première titularisation de Kimpembe depuis le 10 septembre dernier, et pourquoi pas à celles de Sarabia, Eikitike ou Soler.

La suite après cette publicité

S'il y a bien un moment pour vous décider à parier, c'est bien sur ce duel à l'avantage du PSG certes, mais qui pourrait recéler quelques surprises. D'autant plus que le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous fait gagner jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici pour nous la cote* la plus intéressante et la moins risquée que nous avons sélectionnée pour vous afin de profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 contre Troyes (cote à 6,50*)

Une démonstration offensive. Mardi dernier contre le Maccabi Haïfa, le PSG s'est régalé en passant 7 buts au club israélien. Un doublé de Messi, un autre de Mbappé, un but de Neymar ont, entre autres, enchanté le Parc des Princes, qui espère vivre un nouveau match plein samedi contre Troyes. Cela semble a priori réalisable, d'autant que Troyes, avec 24 buts encaissés après 12 journées, présente l'une des plus mauvaises défense de Ligue 1. Et le PSG propose la meilleure attaque de notre championnat avec 32 buts marqués. On peut donc s'attendre à un nouveau festival, et pour tout vous dire, on miserait bien sur une victoire sèche 3-0. Exactement le même score que le week-end dernier sur la pelouse de l'AC Ajaccio, et donc un potentiel gain de 650 euros !

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato : jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.

(*cotes soumises à variations)

(**offre uniquement pour les nouveaux inscrits)