Chelsea va bien chiper Roméo Lavia à Liverpool !

Parce que la première journée de Premier League entre les deux équipes ne nous avez pas suffi (1-1). Après l’officialisation de Moisés Caicedo lundi soir, Chelsea a définitivement doublé Liverpool dans la course à Roméo Lavia. Pourtant, le Belge était la priorité absolue de Jürgen Klopp pour pallier le départ de Fabinho, parti en Arabie saoudite. Mais les Blues ont été plus convaincant, et surtout plus rapide dans le dossier.

En effet, The Athletic annonce que Roméo Lavia a fait son choix, et ce sera Chelsea. Si Liverpool pistait le milieu de terrain depuis le début de l’été, les Reds ont beaucoup trop tarder à mettre la somme demandée par Southampton. De plus, au vue des excellentes relations qu’entretiennent les Saints avec le club londonien, les négociations n’étaient qu’une évidence. Le choix du joueur a alors fait la différence, et ce dernier souhaite s’engager, comme Moisés Caicedo, à Chelsea. Une immense déconvenue pour Liverpool, qui se retrouve dépeuplé dans l’entrejeu. Une énorme victoire pour les Blues, qui pourront former un trio alléchant Enzo - Caicedo - Lavia pour la prochaine décennie à venir.