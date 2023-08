Chelsea travaille sur un énorme coup double à 190 M€ !

La suite après cette publicité

Le mercato est encore loin de fermer ses portes, et Chelsea d’avoir terminé ses emplettes. Malgré 200 M€ déjà dépensés sur ce marché (Nkunku 65 M€, Disasi 45 M€, Jackson 37 M€, Ugochukwu 27 M€, Sanchez 23 M€ et Gabriel 15 M€), le club anglais n’a pas fini de travailler son effectif pour cet exercice 2023/2024, qui a débuté hier avec la victoire de Manchester City sur Burnley (3-0), et où les Blues commencent par un gros morceau avec la réception de Liverpool.

Outre le dossier de l’attaquant dont il faudra sans doute reparler dans les prochains jours, c’est surtout au milieu de terrain que la direction londonienne travaille en ce moment. La piste Roméo Lavia a été activée il y a quelques jours. Une première offre de 48 M£ a été envoyée. Elle n’aboutira pas mais a permis d’ouvrir des négociations durables avec Southampton, qui en réclame 50. D’après les informations de The Times de ce matin, une seconde proposition vient de partir.

Lavia et Caicedo désirés

Elle est justement d’un peu plus de 50 millions de livres, soit environ 60 M€ et devrait suffire à convaincre les dirigeants des Saints à lâcher le jeune international belge. Ce n’est pas tout. Avec les nombreux départs dans l’entrejeu ces derniers mois (Jorginho, Zakaria, Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek, voire Ampadu et Bakayoko), Mauricio Pochettino a besoin d’un autre renfort au milieu de terrain. Ici aussi un nom revient avec insistance ces dernières heures : Moises Caicedo.

Brighton avait accepté une offre de Liverpool de 127 M€ mais l’Équatorien a refusé. Il veut aller à Chelsea. Et cela tombe bien, car d’après Sky Sports, le club de Londres prépare une offre folle à 115 M£, soit 133 M€, plus que la proposition des Reds donc. Face à l’urgence de la situation, il se dit même que Todd Boehly et Behdad Eghbali, les deux co-propriétaires des Blues, ont pris ce dossier en main. Chelsea va donc débourser presque 200 M€ pour à nouveau se renforcer.

