Chelsea prépare un surprenant coup à 60 M€

La fièvre acheteuse de Chelsea est loin d’être terminée à trois semaines de la clôture du mercato estival. Plus de 200 M€ ont été injectés sur le marché depuis le mois de juin avec les venues de Nkunku (65 M€), Disasi (45 M€), Jackson (37 M€), Ugochukwu (27 M€), Sanchez (23 M€) et Gabriel (15 M€). Ce dernier est immédiatement parti en prêt à Strasbourg. Le Brésilien pourrait même être suivi par l’ancien Rennais puisque le Racing et les Anglais ont désormais le même actionnaire, BlueCo.

Mais pour l’heure, les Blues n’ont pas grand monde chez les milieux défensifs. Avec les nombreux départs à ce poste depuis six mois (Jorginho, Zakaria, Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek, voir Ampadu et Bakayoko), il n’y a plus qu’Enzo Fernandez, le jeune Andrey Santos et donc Ugochukwu. Malgré son effectif pléthorique et les moyens mis pour se renforcer, le club de la capitale n’a pas encore comblé toutes ses lacunes à certains postes. C’est bien pour cela qu’un nouveau coup à 60 M€ est en préparation.

Il y a bien le dossier Moses Caicedo mais qui n’avance pas beaucoup, malgré le forcing de l’Équatorien pour faire plier Brighton. Face à la complexité de ce transfert, Chelsea s’est attaqué à Roméo Lavia. Cette piste remonte déjà à quelques semaines puisque nous vous révélions que les Blues étaient en concurrence avec Liverpool pour arracher le Belge de 19 ans à Southampton. Les Reds ont même tenu la corde à un moment jusqu’à ce que les Saints refusent l’offre à 50 M€ du club de la Mersey.

Cela laisse un peu de champ libre au rival londonien, qui d’après The Athletic a fait une offre de 55 M€ (48 M€ de livres) ce mercredi. Southampton, descendu en Championship à l’issue de la saison dernière, attend toujours 60 M€ mais cette dernière offensive devrait suffire à accentuer le canal de discussion entre les deux clubs. Il est probable que les Bleus aient à gonfler un peu leur somme afin de convaincre leurs homologues mais selon Sky Sports, l’affaire est en bonne voie. Le temps presse aussi car la Premier League reprend dès ce week-end avec un alléchant… Chelsea-Liverpool.