Moises Caicedo recale Liverpool pour Chelsea

C’est un nouveau feuilleton complètement fou du côté de l’Angleterre. Après celui d’Harry Kane avec Tottenham et le Bayern Munich, place désormais à celui de Moises Caicedo avec Liverpool et Chelsea. Ce vendredi matin, la presse anglaise annonçait que Liverpool avait doublé Chelsea dans la dernière ligne droite pour s’offrir le milieu équatorien. Une offre de 127 millions a été envoyée à Brighton et on s’attendait donc à voir le joueur de 21 ans signer chez les Reds.

Mais, désormais, Sky Sport révèle que Moises Caicedo a tout simplement décidé de recaler Liverpool dans ce dossier. Malgré l’offre XXL et l’accord avec Brighton, le joueur souhaite rejoindre Chelsea. Il avait donné son accord il y a plusieurs semaines déjà et souhaite tenir parole. Il a donc décidé de recaler les Reds pour filer chez les Blues qui vont devoir faire une nouvelle offre à Brighton.