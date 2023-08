Liverpool va boucler un transfert à 127 M€

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite veut piller Liverpool. Cet été, plusieurs écuries de Saudi Pro League ont enrôlé des joueurs de Jürgen Klopp. Libre, Roberto Firmino a rejoint Al-Ahli. Jordan Henderson et Fabinho, eux, ont accepté des offres colossales d’Al-Ettifaq et Al-Ittihad. Thiago Alcantara pourrait aussi filer, lui qui a été approché par Al-Alhi. Le club saoudien a fait une offre de 12 millions d’euros aux Reds.

Des Reds qui pourraient être attaqués pour Mohamed Salah, qui fait rêver les riches propriétaires de SPL. Mais l’agent du Pharaon a fermé la porte pour le moment. Tout cela inquiète Jürgen Klopp qui a récemment confié : « la pire chose est que la fenêtre de transfert en Arabie saoudite ferme trois semaines plus tard (qu’en Europe, NDLR) ». Privé de plusieurs cadres, le coach allemand va devoir trouver des solutions, notamment dans l’entrejeu.

Il compte sur son club pour faire des efforts et lui offrir une ou plusieurs recrues dans ce secteur de jeu. Et l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a une idée sur le joueur qu’il veut en priorité. En effet, il s’agit de Moises Caicedo (21 ans). Le joueur de Brighton connaît un été agité puisque Chelsea le courtise depuis des semaines en multipliant les propositions. Mais les Seagulls les refusent toutes.

Ils ont d’ailleurs repoussé la dernière qui était d’un peu plus de 115 millions d’euros. Et pour cause. Le Daily Mail explique que Liverpool est entré en scène avec une proposition supérieure. Celle-ci est de 110 M£, soit environ 127 millions d’euros. Un montant incroyable. Le joueur, qui attendait hier soir à Londres de savoir où il allait signer, doit trouver un accord. Mais le Mail précise que ce sera une formalité. Un très gros coup de la part de Liverpool !